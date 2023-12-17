У ДТП загинуло начальство з Держспецслужби транспорту

На Львівщині вчора загинули троє військових під час ДТП.

Їхній Ford Focus на військових номерах зіткнувся з фурою на трасі Київ-Чоп, намагаючись здійснити обгін, пишуть місцеві ЗМІ. Жоден з тих, хто їхав легковиком, не вижив.

Пізніше Держспецслужба транспорту, що виходить до Міноборони, назвала імена загиблих.

“16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник Голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна”, – йдеться у повідомленні.