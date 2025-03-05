У ДТП на Закарпатті загинули двоє людей, зокрема працівник ДСНС

Сьогодні, 5 березня, у місті Тячів на Закарпатті не розминулися на трасі три автівки, одна з яких від удару перекинулася на дах. Внаслідок ДТП загинули двоє людей. Відомо, що за кермом одного з авто був співробітник ДСНС.

Про це повідомляє Суспільне Ужгород.

Один із загиблих в ДТП у Тячеві – співробітник ДСНС. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, ДТП за участі трьох авто сталася орієнтовно 17:30. За кермом одного з авто був працівник ДСНС, який загинув на місці аварії.

“Поліція працює на місці події. Правову кваліфікацію ДТП встановлюватиме ДБР”, – додали в поліції.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, який опублікував фото з місця ДТП, учасниками аварії стали двоє працівників ДСНС і саме через це дану справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

“Наразі відомо, що один загиблий – працівник ДСНС, інший – цивільна особа”, – написав журналіст.

Інформація щодо постраждалих та обставини зіткнення уточнюються.