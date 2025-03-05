Кримінал

У ДТП на Закарпатті загинули двоє людей, зокрема працівник ДСНС
5 Березня 2025 20:29
читать на русском →
Двоє людей загинули ДТП на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола
Двоє людей загинули ДТП на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Сьогодні, 5 березня, у місті Тячів на Закарпатті не розминулися на трасі три автівки, одна з яких від удару перекинулася на дах. Внаслідок ДТП загинули двоє людей. Відомо, що за кермом одного з авто був співробітник ДСНС.

Про це повідомляє Суспільне Ужгород.

Один із загиблих в ДТП у Тячеві – співробітник ДСНС. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, ДТП за участі трьох авто сталася орієнтовно 17:30. За кермом одного з авто був працівник ДСНС, який загинув на місці аварії.

“Поліція працює на місці події. Правову кваліфікацію ДТП встановлюватиме ДБР”, – додали в поліції.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, який опублікував фото з місця ДТП, учасниками аварії стали двоє працівників ДСНС і саме через це дану справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

“Наразі відомо, що один загиблий – працівник ДСНС, інший – цивільна особа”, – написав журналіст.

Інформація щодо постраждалих та обставини зіткнення уточнюються.

ДТП на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Березня 2025 19:57

Додаткові 6 млн євро виділила Австралія на підтримку української енергетики
5 Березня 2025 21:43

Мир не може бути капітуляцією України, – Макрон
5 Березня 2025 21:10

У Харкові стався черговий конфлікт зі стріляниною за участі ТЦК, – соцмережі
5 Березня 2025 20:29

У ДТП на Закарпатті загинули двоє людей, зокрема працівник ДСНС
5 Березня 2025 19:40

Команди України та США зустрінуться вже найближчим часом, – Єрмак
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки