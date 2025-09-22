У ДТП на Львівщині загинув 16-річний мотоцикліст

У неділю, 21 вересня близько 20:10, у селі Краковець Яворівського району зіткнулися мотоцикли Musstang Alfa FiT, яким керував 17-річний житель району, та Spark під керуванням 16-річного жителя Яворівського району.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

Внаслідок ДТП обидва неповнолітні дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. У лікарні 16-річний водій мотоцикла Spark помер.

Реклама

Реклама

Також 21 вересня, близько 00:35, на автодорозі Львів – Жовква – Ковель неподалік села Сілець Шептицького району водійка автомобіля Renault Megane, 38-річна жителька одного з сіл району, здійснив наїзд на велосипедиста, 53-річного мешканця Шептицького району. Від отриманих внаслідок ДТП травм кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці.

Близько 4:50, у селі Чернилява Яворівського району, 31-річний водій мотоцикла Honda CBR 600 не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у відбійник. Від отриманих внаслідок ДТП травм кермувальник двоколісного загинув на місці.