        У ДТП на Львівщині постраждали троє дітей

        Галина Шподарева
        26 Вересня 2025 10:43
        Пошкоджена внаслідок ДТП автівка / Фото: Поліція Львівщини
        25 вересня, близько 14:10, в селі Олексичі Стрийського району Львівської області автомобіль Audi вилетів з дороги та врізався у дерево. Внаслідок ДТП дістали травми троє дітей.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        За даними поліції, водійка автомобіля Audi, 29-річна жителька одного з сіл району, під час обгону попутної вантажівки не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет.

        Внаслідок ДТП троє пасажирів легковика: новонароджена та п’ятирічна дівчинки й семирічний хлопчик дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


