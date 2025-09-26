У ДТП на Львівщині постраждали троє дітей

25 вересня, близько 14:10, в селі Олексичі Стрийського району Львівської області автомобіль Audi вилетів з дороги та врізався у дерево. Внаслідок ДТП дістали травми троє дітей.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

За даними поліції, водійка автомобіля Audi, 29-річна жителька одного з сіл району, під час обгону попутної вантажівки не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет.

Реклама

Реклама

Внаслідок ДТП троє пасажирів легковика: новонароджена та п’ятирічна дівчинки й семирічний хлопчик дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.