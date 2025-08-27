У ДТП на Київщині загинув водій скутера

На автодорозі Київ — Одеса сталася смертельна аварія за участі електроскутера та легковика. Унаслідок зіткнення загинув 76-річний водій електротранспорту.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Аварія сталася на автодорозі Київ-Одеса, в напрямку столиці. Встановлено, що 22-річний водій Volkswagen ID 4, виконуючи маневр перестроювання, скоїв зіткнення з триколісним електроскутером Fada Old, який рухався попереду в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП 76-річний водій електротранспорту загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).