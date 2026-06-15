У ДСНС назвала імена рятувальників, які загинули під час удару РФ по Харкову

У ДСНС оприлюднили імена чотирьох рятувальників, які загинули в ніч на 15 червня внаслідок повторного російського удару по Харкову. Ще дев’ятеро співробітників служби дістали поранення під час ліквідації наслідків атаки.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.

Унаслідок атаки загинули четверо співробітників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова:

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командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;

водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

Ще дев’ятеро рятувальників дістали поранення.

Як раніше повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, також загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін, який разом із рятувальниками брав участь у ліквідації наслідків обстрілу.