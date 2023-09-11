У дроні Shahed уперше знайшли російську антену

В уламках дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 уперше з початку війни знайшли російську антену “Комета-М”, яка є більш стійкою до української РЕБ. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, фахівець з радіорозвідки та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.

Нову деталь виявили у “шахеді”, який атакував Київ.

У дроні замість супутникової CRPA-антени іранського виробництва стоїть CRPA -антена “Комета-М” виробництва РФ у спеціальній коробці, зазначив Флеш.

Controlled Reception Pattern Antenna (CRPA) – це антена, яка дозволяє безпілотнику ігнорувати сигнали від комплексів радіоелектронної боротьби.

“Це говорить про те, що іранські запаси “шахедів” закінчуються і почали застосовувати Шахеди виготовлені в Росії. На хвості таких “шахедів” [стоїть] літера “К” та номер. Також РФ намагається уникати залежності у складниках від третіх країн”, – пояснив експерт.

За його словами, це погана новина для України, оскільки “Комета-М” більш стійка до українського РЕБ, аніж антени іранських “шахедів”.