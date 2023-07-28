Кримінал

У Донецьку “прилетіло” по будівлі “МВС ДНР”

28 Липня 2023 18:44
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донецьк, вибух

У Донецьку стався вибух у районі будівлі обласного управління ДАІ. Російські телеграм-канали повідомляють про “удару ЗСУ”.

“Внаслідок обстрілу частково пошкоджено будівлю МВС ДНР”, – йдеться у повідомленнях.

Місцеві також повідомляють про “прильоти” біля Центральної клінічної міської лікарні №1 ім. Вишневського.

Російські загарбники окупували Донецьк ще 2014 року. Проте останнім часом у місті почастішали вибухи. Там фіксують “прильоти” у скупчення росіян або їх склади боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові “працюють” лише по російськиых окупантах і не атакують цивільних.


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