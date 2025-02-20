Кримінал

У Дніпрі знешкоджено терористів, які планували підірвати ветерана-правоохоронця
20 Лютого 2025 10:56
читать на русском →

Служба безпеки України затримала ворожу агентурну групу, яка намагалася здійснити терористичний акт. Зловмисники планували підірвати ветерана-правоохоронця в Дніпрі.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Затримано трьох осіб: медсестру з Вінниччини, безробітного харків’янина та його подругу, 20-річну жінку. Всі вони були завербовані через Телеграм-канал, який пропонував “швидкі заробітки”.

Як встановило розслідування, для вчинення теракту планувалося використати саморобний вибуховий пристрій, який мала активувати жінка з Вінниччини при наближенні цілі до гаража. Співробітники СБУ затримали її на місці, коли вона готувалася активувати вибухівку.

Інших російських агентів із Харкова затримали одразу після цього. За інструкціями ворога вони прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із заздалегідь підготовленого схрону.

СБУ затримала агентурну групу ворожих спецслужб / Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім 3-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Лютого 2025 12:52

В російській армії масово вибухнули окуляри для FPV-дронів: за операцією стоїть українська розвідка
20 Лютого 2025 13:18

Буданов вважає, що припинення вогню може статися вже цього року
20 Лютого 2025 12:13

Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя
20 Лютого 2025 11:50

Росія атакувала газову інфраструктуру України: пошкоджено виробничі потужності
20 Лютого 2025 10:25

У Повітряних силах розповіли деталі нічного комбінованого удару росіян
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки