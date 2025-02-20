У Дніпрі знешкоджено терористів, які планували підірвати ветерана-правоохоронця

Служба безпеки України затримала ворожу агентурну групу, яка намагалася здійснити терористичний акт. Зловмисники планували підірвати ветерана-правоохоронця в Дніпрі.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Затримано трьох осіб: медсестру з Вінниччини, безробітного харків’янина та його подругу, 20-річну жінку. Всі вони були завербовані через Телеграм-канал, який пропонував “швидкі заробітки”.

Як встановило розслідування, для вчинення теракту планувалося використати саморобний вибуховий пристрій, який мала активувати жінка з Вінниччини при наближенні цілі до гаража. Співробітники СБУ затримали її на місці, коли вона готувалася активувати вибухівку.

Інших російських агентів із Харкова затримали одразу після цього. За інструкціями ворога вони прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із заздалегідь підготовленого схрону.

СБУ затримала агентурну групу ворожих спецслужб / Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім 3-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.