У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного нальоту

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці, куди вчора потрапила російська ракета, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У Дніпрі кількість постраждалих не змінилася. Дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, є ще пошкодження. Це чотири житлові будинки навколо», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Лисак також повідомив, що вночі було завдано ударів по Нікополю та Марганецькому району. Постраждалих немає.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив у телеграмі, що метою російського ракетного удару була будівля Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області. За його словами, цей будинок намагаються обстрілювати вже втретє і з початку широкомасштабної війни він пустує.