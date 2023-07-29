Кримінал

У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного нальоту

29 Липня 2023 08:54
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дніпро, ракетний удар

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці, куди вчора потрапила російська ракета, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У Дніпрі кількість постраждалих не змінилася. Дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, є ще пошкодження. Це чотири житлові будинки навколо», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Лисак також повідомив, що вночі було завдано ударів по Нікополю та Марганецькому району. Постраждалих немає.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив у телеграмі, що метою російського ракетного удару була будівля Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області. За його словами, цей будинок намагаються обстрілювати вже втретє і з початку широкомасштабної війни він пустує.


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