        Суспільство

        У Дніпрі вирує масштабна пожежа: поліція розгорнула пункт надання допомоги

        Галина Шподарева
        5 Вересня 2025 19:51
        Мобільний пункт для надання допомоги / Фото: Поліція Дніпропетровщини
        Сьогодні, 5 вересня, на правому березі Дніпра спалахнула масштабна пожежа у складах. Ліквідація досі триває, рух транспорту поблизу обмежено.

        Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

        На місці працює ДСНС, підʼїзди до місця пожежі перекрила поліція. Чорний дим видно з багатьох районів міста.

        Деталей про об’єкт, на якому сталося загоряння, причини та площу пожежі в ДСНС поки не надали.

        Тим часом поліція Дніпра перекрила рух вулицею Академіка Белелюбського та розгорнула мобільний пункт для надання допомоги людям у зв’язку з ліквідацією масштабної пожежі. За попередніми даними, інформація щодо постраждалих не надходила.


