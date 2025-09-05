У Дніпрі вирує масштабна пожежа: поліція розгорнула пункт надання допомоги

Сьогодні, 5 вересня, на правому березі Дніпра спалахнула масштабна пожежа у складах. Ліквідація досі триває, рух транспорту поблизу обмежено.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Реклама

Реклама

На місці працює ДСНС, підʼїзди до місця пожежі перекрила поліція. Чорний дим видно з багатьох районів міста.

Деталей про об’єкт, на якому сталося загоряння, причини та площу пожежі в ДСНС поки не надали.

Тим часом поліція Дніпра перекрила рух вулицею Академіка Белелюбського та розгорнула мобільний пункт для надання допомоги людям у зв’язку з ліквідацією масштабної пожежі. За попередніми даними, інформація щодо постраждалих не надходила.