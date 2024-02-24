У Дніпрі оголошено траур за жертвами атаки дронів

У суботу, 24 лютого, у Дніпрі оголосили Днем жалоби за жертвами останньої атаки армії РФ, що сталася вночі проти 23 лютого.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Зазначається, що мер оголосив день жалоби після того, як було підтверджено загибель двох людей внаслідок атаки безпілотника, що влучив у багатоповерхівку та підприємство в місті.

“Підтверджено вже двоє загиблих. … Завтра оголошуємо день трауру”, – написав Філатов у своєму Telegram-каналі.

Вночі проти п’ятниці, 23 лютого, росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці в Дніпрі, а також по підприємству. Внаслідок атаки БпЛА по обласному центрі постраждало вісім осіб.

Крім того, двох мешканців – 96-річного чоловіка та 58-річну жінку – цілий день шукали рятувальники. Спочатку з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка.

Вже ввечері на місці влучання російського дрона – між 8 та 9 поверхами будинку – виявили тіло жінки.