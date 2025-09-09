У Дніпрі агент ФСБ готував удари по центрах реабілітації військових

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який за допомогою GPS-маячків готував координати для нової серії повітряних атак Росії.

Про це повідомили в СБУ.

Реклама

Реклама

За матеріалами справи, основним завданням навідника був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни Сил оборони. Завдання росіян виконував завербований ФСБ місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження.

“У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправній колонії на території тимчасово окупованого Покровського району Донеччини. У лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. На той час рецидивіст вже вийшов на волю та повернувся до Дніпра”, — розповіли в СБУ.

Після вербування агент почав об’їжджати місцевість на власному авто та фіксував будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів. Розвідувальну інформацію він відправляв на месенджер куратора у вигляді відміток на гугл-картах з описом позначених об’єктів. Надалі він мав залишити поблизу них GPS-трекери для наведення російських ракет та ударних дронів.

Контррозвідка СБУ затримала підозрюваного. Під час обшуків у агента виявлено комп’ютерну техніку, GPS-маячки та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.