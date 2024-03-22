У “Дії” з’явилися освітні документи

У державному застосунку “Дія” з’явилися освітні документи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Оновіть “Дію”, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки”, — написав Федоров.

Відтепер у застосунку: