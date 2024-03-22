У “Дії” з’явилися освітні документи

У державному застосунку “Дія” з’явилися освітні документи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Оновіть “Дію”, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки”, — написав Федоров.
Відтепер у застосунку:
- Cвідоцтво про базову середню освіту;
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- Диплом кваліфікованого робітника;
- Диплом фахового молодшого бакалавра;
- Диплом молодшого спеціаліста;
- Диплом молодшого бакалавра;
- Диплом бакалавра;
- Диплом спеціаліста;
- Диплом магістра;
- Диплом доктора філософії;
- Диплом доктора мистецтва.