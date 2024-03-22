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У “Дії” з’явилися освітні документи

22 Березня 2024 16:35
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дія
Ілюстрація з ТГ-каналу Михайла Федорова

У державному застосунку “Дія” з’явилися освітні документи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Оновіть “Дію”, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки”, — написав Федоров.

Відтепер у застосунку:

  • Cвідоцтво про базову середню освіту;
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • Диплом кваліфікованого робітника;
  • Диплом фахового молодшого бакалавра;
  • Диплом молодшого спеціаліста;
  • Диплом молодшого бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом спеціаліста;
  • Диплом магістра;
  • Диплом доктора філософії;
  • Диплом доктора мистецтва.

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