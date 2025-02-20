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У Дії з’явилися дві нові послуги для ветеранів та їхніх сімей
20 Лютого 2025 16:16
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Військовий з телефоном / Фото: armyinform
Військовий з телефоном / Фото: armyinform

У застосунку “Дія” запустили ще дві послуги для ветеранів та їхніх сімей. Відтепер можна онлайн оформити статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нові послуги доступні:

  • ветеранам, які мають довідку про інвалідність;
  • чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

За словами Федорова, щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у “Дії”. Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур.

“Послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними, і цифровізувати цей процес – головне завдання”, – зазначив міністр цифрової трансформації.


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