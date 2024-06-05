Суспільство

У Дії з’явилось посвідчення ветерана

5 Червня 2024 09:40
дія
Ілюстративне фото / Міністерство цифрової трансформації

5 червня у застосунку “Дія” запустили новий документ для українських захисників – посвідчення ветерана.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, – написав він.

Додати документ можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, постраждалі учасники Революції гідності, члени сім’ї загиблого ветерана війни та члени сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Для того, щоб додати посвідчення ветерана потрібно у застосунку “Дія” натиснути “Додати документ”, обрати “Посвідчення ветерана”, надати дозвіл на отримання даних та натиснути “Додати посвідчення”. Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Червня 2024 09:40

У Дії з’явилось посвідчення ветерана
5 Червня 2024 08:33

Вночі Повітряні сили збили 22 з 27 “Шахедів”
5 Червня 2024 07:10

Українські чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з країни – посольство США
4 Червня 2024 20:35

NYT: Росіяни зруйнували чи пошкодили понад 200 тис. українських будівель
4 Червня 2024 19:51

У Києві протягом тижня триватимуть військові навчання
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки