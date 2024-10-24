У Дії з’являться 6 нових сервісів

У міністерстві цифрової трансформації анонсували 6 нових сервісів для Дії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Федоров у Telegram.

Так за його словами, у Дії незабаром з’являться такі послуги:

Відображення дозволу на зброю . У Дії будуть відображатися відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

. У Дії будуть відображатися відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї. еАкциз . У застосунку можна буде перевірити легальність алкоголю або тютюну, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

. У застосунку можна буде перевірити легальність алкоголю або тютюну, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі. Мультишеринг . Стане доступна послуга відправляти копії одразу декількох документів, зокрема, довідок, у кілька кліків.

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. Українці зможуть через Дію повідомити про відсутність зв’язку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію. Дія.Підпис для юридичних осіб. Він працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу.

“Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання”, – додав Михайло Федоров.