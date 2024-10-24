У Дії з’являться 6 нових сервісів

У міністерстві цифрової трансформації анонсували 6 нових сервісів для Дії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Федоров у Telegram.
Так за його словами, у Дії незабаром з’являться такі послуги:
- Відображення дозволу на зброю. У Дії будуть відображатися відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
- еАкциз. У застосунку можна буде перевірити легальність алкоголю або тютюну, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
- Мультишеринг. Стане доступна послуга відправляти копії одразу декількох документів, зокрема, довідок, у кілька кліків.
- Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. У Дії цифровізують декларації та ліцензії для бізнесу. Зокрема, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
- Повідомлення про проблеми зі зв’язком. Українці зможуть через Дію повідомити про відсутність зв’язку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
- Дія.Підпис для юридичних осіб. Він працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу.
“Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання”, – додав Михайло Федоров.