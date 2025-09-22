        Суспільство

        У “Дії” запустили базову соціальну допомогу: кілька виплат можна оформити одним запитом

        Сергій Бордовський
        22 Вересня 2025 17:36
        читать на русском →

        Перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск нового сервісу у застосунку «Дія», який дозволить українцям оформлювати одразу кілька видів соціальної допомоги за одним запитом.

        «Базова соціальна допомога» об’єднує різні виплати в одну комплексну послугу. Тепер більше не потрібно відвідувати держустанови, збирати довідки чи писати окремі заяви. Достатньо кількох кліків у «Дії» — і користувач отримає сповіщення про призначення виплати.

        Скористатися сервісом наразі можуть ті, хто претендує на:

        Реклама
        Реклама

        • допомогу малозабезпеченим сім’ям;
        • виплати на дітей для одиноких матерів;
        • тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або місцезнаходження яких невідоме.

        Розмір допомоги визначатиметься індивідуально. У майбутньому перелік категорій розшириться — охопить усі сім’ї, які відповідатимуть критеріям програми.

        За словами Федорова, це «сервіс, якому немає аналогів в інших країнах» і черговий крок до побудови зручної цифрової держави для кожного українця.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини