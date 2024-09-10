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У “Дії” зʼявилися нові документи
10 Вересня 2024 15:19
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У "Дії" зʼявилися нові документи / Мінцифри

У додаток “Дія” додали свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Паперові свідоцтва більше не треба шукати по різних папках у серванті — тепер вони завжди з вами в “Дії”. Усе підтягнеться автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Є мільйон випадків, коли потрібно показати свідоцтво, — нова робота, оформлення дитини в школу, купівля квитків на потяг для дитини, оформлення пільг або єОселі. Тепер для кожного з них буде цифровий документ”, – повідомив Федоров.

Зазначимо, що вчора у “Дії” став доступним шлюб онлайн. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин.


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