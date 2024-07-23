Суспільство

У десятьох областях скасували одну чергу відключень до 14:00
23 Липня 2024 11:27
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електроенергія
Ілюстративне фото / freepik

У десяти регіонах у вівторок, 23 липня, скасували одну чергу відключень електроенергії до 14:00. З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень.

На Сумщині є знеструмлення через негоду та бойові дії, на Чернігівщині – через негоду, повідомили в Укренерго.

“Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях”, — йдеться у повідомленні.

З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги.


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