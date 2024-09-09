Суспільство

У Десні біля Чернігова фіксують масовий замор риби
9 Вересня 2024 12:01
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чернігов, екологія
Десна / Фото з відкритих джерел

У Десні біля Чернігова потемніла вода, фіксується масовий замор риби. Виконувач обов’язків мера Олександр Ломако заявив, що загрози життю та здоров’ю жителів немає, бо місто не споживає воду з річки.

Про це повідомляє Ломако у Facebook.

“Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинувша. Зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС…

Важливо ще раз зазначити, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає”.

Ломако нагадав, що відівідувати пляж влада заборонила минулогоу тижня. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Було посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП “Чернігівводоканал” в районі переправи.


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