Суспільство

У Держдепі заявили, що США хочуть бачити Україну переможцем у війні

21 Травня 2024 09:26
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війна, сша, україна
Метью Міллер / Getty Images

США хочуть перемоги України у війні. 

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає пресслужба відомства.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи бояться США поразки Росії, Міллер назвав принциповим бажання перемоги для України.

“У цьому конфлікті дві сторони. Одна – Росія, інша – Україна. Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, і ясно дали це зрозуміти, в тому числі, я думаю, надавши їй мільярди доларів допомоги у сфері безпеки. Ви також бачили, як міністр (оборони Ллойд Остін – ред.) виголосив цілу промову про стратегічний провал, який Росія завдала собі, розпочавши цей конфлікт”, – сказав Міллер.

На пряме запитання, чи хочуть США поразки Росії, Міллер відповів, що це те саме, що перемога України.

“Ми хочемо бачити перемогу України, що за своєю природою означає програш Росії у війні. … Ми б хотіли бачити просто завершення Росією війни. Я не знаю, як ми потрапили в семантичну суперечку щодо цього. Але я думаю, що наша позиція щодо того, кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми хочемо бачити в ній переможеним, залишається досить чіткою вже понад два роки”, – сказав Міллер.


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