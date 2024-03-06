Політика

У Держдепі прокоментували обстріл Одеси: Україна потребує більше ППО

6 Березня 2024 21:58
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одеса, сша, обстріл
Метью Міллер / Getty Images

Обстріл російськими військами Одеси, під час зустрічі Президента України і Прем’єр-міністра Греції, черговий раз показує, наскільки критичною є потреба ЗСУ в додаткових засобах протиповітряної оборони.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня. І це є нагадуванням про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони», – зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Крім того, він наголосив на нагальності для Конгресу Сполучених Штатів вжити заходів «аби підтримати Україну та її боротьбу з російською агресією».

Міллер також зазначив, що Сполучені Штати перебувають у постійному контакті з Україною і Грецією.


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