У Державному департаменті прокоментували слова Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором

У Державному департаменті прокоментували слова президента США, який раніше назвав очільника КНР Сі Цзіньпіна “диктатором”.

Про це повідомляє “Європейська правда”, посилаючись на слова заступника речника Держдепу США Веданта Патела.

Як він зазначив, “ні для кого не секрет”, що у США і Китаю є розбіжності щодо деяких питань.

“І президент вважає, що дипломатичні зусилля, в тому числі нещодавня поїздка держсекретаря, є відповідальним способом врегулювати напруженість. Це, звичайно, не означає, що ми не будемо прямо і відверто говорити про наші розбіжності”, – заявив Пател.

Він наголосив, що США “з нетерпінням чекають на продовження взаємодії з низки питань, що стосуються складних відносин, які ми маємо з КНР”.