Кримінал

У Дергачах двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас: обох госпіталізовано
12 Жовтня 2024 10:50
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дснс, міна
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

Сьогодні на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив вибухонебезпечного предмету. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас.

Як повідомили в ДСНС, бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними.

При виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:

  • самостійно вилучати знахідку з землі;
  • брати вибухонебезпечні предмети в руки;
  • наносити по ньому удари;
  • робити спроби розібрати ВНП;
  • переносити або переміщати з місця на місце.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.


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