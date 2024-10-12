У Дергачах двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас: обох госпіталізовано

Сьогодні на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив вибухонебезпечного предмету. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас.
Як повідомили в ДСНС, бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними.
При виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:
- самостійно вилучати знахідку з землі;
- брати вибухонебезпечні предмети в руки;
- наносити по ньому удари;
- робити спроби розібрати ВНП;
- переносити або переміщати з місця на місце.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.