Політика

У Дамаску оголошено комендантську годину
8 Грудня 2024 15:02
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сірія
Сирійці в Берліні святкують падіння режиму Асада / Фото Reuters

Сирійські повстанці оголосили 13-годинну комендантську годину в Дамаску, передає CNN.

Комендантська година в столиці діятиме з 16:00 за місцевим часом неділі до 5:00 понеділка, йдеться в заяві командування військових операцій.

У сирійській столиці спостерігається значна присутність озброєних повстанців і безперервна святкова стрілянина, як показують відеозаписи.

Раніше по сирійському державному телебаченню пролунав заклик не «лякати» мирних жителів, стріляючи зі зброї на громадських площах.

Президентські резиденції також зазнали розграбування, а в столиці відзначається інтенсивний рух транспорту.

Тим часом, підпалено зал прийомів президентського палацу Башара Асада в сирійській столиці, повідомляє Bild з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Надходять повідомлення про десятки сирійців, які досліджують розкішний будинок Асада в Дамаску.

На кадрах, опублікованих у соцмережі X, жінки, діти та чоловіки оглядають шестиповерховий будинок і його великий сад. Вхід до резиденції спалений, а кімнати абсолютно порожні, крім меблів і портрета Асада, кинутого на підлогу.


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