У Дамаску оголошено комендантську годину

Сирійські повстанці оголосили 13-годинну комендантську годину в Дамаску, передає CNN.
Комендантська година в столиці діятиме з 16:00 за місцевим часом неділі до 5:00 понеділка, йдеться в заяві командування військових операцій.
У сирійській столиці спостерігається значна присутність озброєних повстанців і безперервна святкова стрілянина, як показують відеозаписи.
Раніше по сирійському державному телебаченню пролунав заклик не «лякати» мирних жителів, стріляючи зі зброї на громадських площах.
Президентські резиденції також зазнали розграбування, а в столиці відзначається інтенсивний рух транспорту.
Тим часом, підпалено зал прийомів президентського палацу Башара Асада в сирійській столиці, повідомляє Bild з посиланням на інформаційне агентство AFP.
Боевики захватили резиденцию Асада в Алеппо— Igor Вице-блогер (@Igor12066848) December 1, 2024
По меркам российских коррупционеров-миллионеров — просто халупа. Ни золотых унитазов, ни скульптур в полный рост. Даже телевизор с кинескопом.
Видимо, понимал, что скоро придется попрощаться с домом.
Русский декаданс pic.twitter.com/cPF4zFTeTJ
Надходять повідомлення про десятки сирійців, які досліджують розкішний будинок Асада в Дамаску.
На кадрах, опублікованих у соцмережі X, жінки, діти та чоловіки оглядають шестиповерховий будинок і його великий сад. Вхід до резиденції спалений, а кімнати абсолютно порожні, крім меблів і портрета Асада, кинутого на підлогу.