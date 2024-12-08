У Дамаску оголошено комендантську годину

Сирійські повстанці оголосили 13-годинну комендантську годину в Дамаску, передає CNN.

Комендантська година в столиці діятиме з 16:00 за місцевим часом неділі до 5:00 понеділка, йдеться в заяві командування військових операцій.

У сирійській столиці спостерігається значна присутність озброєних повстанців і безперервна святкова стрілянина, як показують відеозаписи.

Раніше по сирійському державному телебаченню пролунав заклик не «лякати» мирних жителів, стріляючи зі зброї на громадських площах.

Президентські резиденції також зазнали розграбування, а в столиці відзначається інтенсивний рух транспорту.

Тим часом, підпалено зал прийомів президентського палацу Башара Асада в сирійській столиці, повідомляє Bild з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Боевики захватили резиденцию Асада в Алеппо



По меркам российских коррупционеров-миллионеров — просто халупа. Ни золотых унитазов, ни скульптур в полный рост. Даже телевизор с кинескопом.



Видимо, понимал, что скоро придется попрощаться с домом.



Русский декаданс pic.twitter.com/cPF4zFTeTJ — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) December 1, 2024

Надходять повідомлення про десятки сирійців, які досліджують розкішний будинок Асада в Дамаску.

На кадрах, опублікованих у соцмережі X, жінки, діти та чоловіки оглядають шестиповерховий будинок і його великий сад. Вхід до резиденції спалений, а кімнати абсолютно порожні, крім меблів і портрета Асада, кинутого на підлогу.