Політика

У центрі Нью-Йорку на Донеччині піднято український прапор
7 Вересня 2024 16:55

Бійці 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку. Про це йдеться у повіломлені телеграм-каналу DeepState.

“Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви к@ц@пів про повну окупацію можна поки множити на нуль”, – заявили OSINTери.


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