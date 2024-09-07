У центрі Нью-Йорку на Донеччині піднято український прапор

Бійці 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку. Про це йдеться у повіломлені телеграм-каналу DeepState.
“Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви к@ц@пів про повну окупацію можна поки множити на нуль”, – заявили OSINTери.
🇺🇦Бійці 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорку— DeepState UA (@Deepstate_UA) September 7, 2024
⚔ Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль.
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