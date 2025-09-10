        Суспільство

        У центрі Харкова відкриється мобільний планетарій

        Федір Олексієв
        10 Вересня 2025 17:55
        У Харкові у вересні запрацює мобільний планетарій / Фото: Музей астрономії
        У Харкові відкриють мобільний планетарій, який облаштували в одному з приміщень Інституту астрономії Каразінського університету.

        Як повідомили у Музеї астрономії, для демонстрацій використають спеціальний апарат, що проєктує на купол зоряне небо та сузір’я. Відвідувачі зможуть уявно подорожувати світом і спостерігати, як виглядає небо з різних континентів.

        Мобільний купол і обладнання надав планетарій “Харків космічний”, який наразі не працює. Окрім цього, на території інституту встановлять новий телескоп і оглядовий майданчик для вечірніх спостережень за Місяцем, планетами та яскравими зорями просто з центру міста.

        Запустити планетарій планують у вересні, а з жовтня-листопада розпочати нічні спостереження. Вартість квитка складе 120 гривень.


