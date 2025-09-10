У центрі Харкова відкриється мобільний планетарій

У Харкові відкриють мобільний планетарій, який облаштували в одному з приміщень Інституту астрономії Каразінського університету.

Як повідомили у Музеї астрономії, для демонстрацій використають спеціальний апарат, що проєктує на купол зоряне небо та сузір’я. Відвідувачі зможуть уявно подорожувати світом і спостерігати, як виглядає небо з різних континентів.

Мобільний купол і обладнання надав планетарій “Харків космічний”, який наразі не працює. Окрім цього, на території інституту встановлять новий телескоп і оглядовий майданчик для вечірніх спостережень за Місяцем, планетами та яскравими зорями просто з центру міста.

Запустити планетарій планують у вересні, а з жовтня-листопада розпочати нічні спостереження. Вартість квитка складе 120 гривень.