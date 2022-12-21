У центрі Харкова у квартирі вибухнула електрична батарея

На вул. Лермонтовській, 15 у Харкові о 23:04 сталась побутова пожежа у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки.

Як повідомили в ГУ ДСНС, за попередньою інформацією стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою. Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї наразі з’ясовується.

“В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв.м.”, – йдеться у повідомленні.

О 23:20 рятувальники локалізували вогонь та о 23:55 повністю ліквідували його. Постраждалих немає.