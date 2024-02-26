У центрі Дніпра невідомі порізали прапор і банер біля меморіалу на честь загиблих військових

У центрі Дніпра невідомі порізали державний прапор і пошкодили банер Алея пошани, який розташований біля меморіалу на честь загиблих українських військовослужбовців.

Про це повідомила парамедик Олена Мосійчук у соцмережах.

Вона уточнила, що це не перший випадок вандалізму. Менше двох тижнів тому невідомі також пошкодили Алею пошани. Мосійчук каже, що місцева влада на цей випадок ніяк не реагує, хоча сам меморіал розташований навпроти мерії Дніпра.

«Прошу СБУ та кіберполіцію звернути увагу на те, що в Дніпрі вже вдруге група сепаратистів паплюжить державну символіку під носом місцевої влади. Як місто може тримати оборону, коли в центрі, під камери, спокійно працюють вороги?» — написала Мосійчук у соцмережах.