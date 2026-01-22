У Чугуєві зіткнулися Subaru і вантажівка: є загибла

У Чугуївському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинула жінка.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Аварія сталася 21 січня близько 14:40 на автодорозі Київ—Харків—Довжанський у межах міста Чугуїв.

За попередніми даними, 71-річний водій автомобіля Subaru допустив зіткнення з вантажівкою DAF, за кермом якої перебував 47-річний мешканець Дніпропетровської області.

Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. 69-річна пасажирка автомобіля Subaru від отриманих травм загинула на місці події.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.