        У Чугуєві зіткнулися Subaru і вантажівка: є загибла

        Віктор Алєксєєв
        22 Січня 2026 12:09
        У Чугуївському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинула жінка.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        Аварія сталася 21 січня близько 14:40 на автодорозі Київ—Харків—Довжанський у межах міста Чугуїв.

        За попередніми даними, 71-річний водій автомобіля Subaru допустив зіткнення з вантажівкою DAF, за кермом якої перебував 47-річний мешканець Дніпропетровської області.

        Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. 69-річна пасажирка автомобіля Subaru від отриманих травм загинула на місці події.

        За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.


