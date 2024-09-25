Суспільство

У четвер на частині України прогнозуються короткочасні дощі 
25 Вересня 2024 13:43
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Вінниччині, Житомирщині та Київщині 26 вересня очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вітер буде переважно південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 12-17°, а в західних, східних, Сумській та Полтавській областях буде 7-12°. Вдень температура підніметься до 21-26°, а на півдні країни до 29°. У Карпатах вночі очікують 5-10°, вдень 16-21°.

У Києві в четвер буде без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

27 вересня синоптики прогнозують суху погоду, лише в західних областях передбачаються грози.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У столиці без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.


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