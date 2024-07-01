Суспільство

У червні повітряні тривоги у Харкові лунали 468 годин
1 Липня 2024 15:57
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У червні 2024 року повітряні тривоги у Харкові тривали 468 годин, з них понад 188 годин, коли була загроза обстрілу саме Харкова.

Про це 1 липня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що протягом червня було 48 реальних загроз обстрілів Харкова, обстрілів було 22. Більшість з них — керованими авіабомбами.

“Попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по нашому місту та нашим людям КАБ-250 та ФАБ-500 — керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. Навіть більшою, ніж у ракет”, — сказано у повідомленні.

Внаслідок ворожих атак постраждали 92 особи, шість — загинули.


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