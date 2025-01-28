У Чернівецькій області виявили підпільну тютюнову фабрику: вилучено майна на 15 млн гривень

Правоохоронці викрили підпільну тютюнову фабрику у Чернівецькій області, яка щодоби виготовляла понад 50 000 пачок сигарет із підробленими акцизними марками. Вилучено обладнання, тютюнову продукцію та сировину на суму понад 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Підпільною фабрикою управляли громадяни України та іноземці. Промислові потужності дозволяли виготовляти понад 50 000 цигарок на добу. Готову продукцію збували під логотипами відомих товаровиробників. Нежитлове приміщення обладнали промисловою виробничою лінією, а виробництво забезпечили сировиною, поліграфією та іншим майном.

“Фабрика працювала у закритому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність, організатори встановили дизельну підстанцію”, – розповіли в Нацполіції.

Збували готову тютюнову продукцію збували по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, відправляли вироби через поштових операторів. На пачки з цигарками наклеювали марки акцизного податку України невідомого походження.

За результатами проведених заходів оперативники ДСР Нацполіції та детективи БЕБ вилучили продукції та майна на понад 15 млн грн. Серед вилученого:

лінія повного циклу для виробництва тютюнових виробів,

70 000 пачок цигарок та понад 1 600 кг тютюну,

понад 1 000 000 марок акцизного податку для тютюнових виробів іноземної країни з ознаками підробки,

153 короби з поліграфічною продукцією понад 100 рулонів з матеріалом для виготовлення та пакування цигарок тощо.

Кримінальне провадження розслідується за статтями “Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів” та “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів” Кримінального кодексу України.