Економіка

У Чернігові завершили будівництво нового мосту через Десну
14 Жовтня 2024 09:37
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У Чернігові збудували новий міст через річку Десна, замінивши старий, який було зруйновано російськими авіаударами 23 березня 2022 року.

Новий міст має довжину 628 метрів, а найдовший прогін без опор складає 106 метрів. Для будівництва цього прогону використали балки, виготовлені з металу маріупольського комбінату “Азовсталь”, з останньої партії, випущеної перед війною.

“628-метрова споруда вже стала новою візитівкою Чернігова та має важливе значення для відновлення та розвитку регіону. Це найкоротший шлях з київської траси прямо в центр міста. Рух першою чергою було запущено ще в травні. Відтепер працюють обидва проїзди моста – на дві смуги в кожну сторону”, – повідомив власник компанії “Автострада”, яка виконувала роботи, Максим Шкіль.

Як стверджує Шкіль, термін експлуатації нового мосту – не менше 100 років.

Новий міст через Десну в Чернігові / Фото: facebook/shkil.maksim

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У Чернігові завершили будівництво нового мосту через Десну
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