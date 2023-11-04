У Черкаських Тишках підірвався 51-річний чоловік

Сьогодні в результаті вибуху невідомого предмету отримав поранення 51-річний мешканець с. Черкаські Тишки Харківського району.

Про це повідомили У ГУ ДСНС в Харківській області.

За попередніми даними, чоловік 1972 року народження, натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір’ї. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Діагноз: закрита черепномозкова та вибухова травма, політравма, множинні рвані рани обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, відкритий перелом лівої гомілки, множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок.