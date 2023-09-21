Кримінал

У Черкасах зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян

21 Вересня 2023 09:22
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ракетний удар

У зруйнованому готелі, де впала збита ракета, могло перебувати до 23 осіб.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За даними МВС, станом на 8:40 кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб.

Очільник ОВА зазначив, що рятувальна операція продовжується, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

“За попередньою інформацією, у будівлі могло перебувати до 23 осіб. Проте зараз адміністратор, яка теж знаходилася у будівлі, доставлена у лікарню. Ми з’ясовуємо, але декілька осіб ще можуть бути під завалами”, – сказав він.

За його словами, більшість постраждалих отримали легкі травми. Один постраждалий у важкому стані. Він отримав серйозні травми хребта та голови.


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