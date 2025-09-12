У Черкасах священник УПЦ напав на військових ТЦК із сокирою

У Черкасах священник УПЦ МП Андрій Шиманович напав на військовослужбовців територіального центру комплектування та поліцію, застосувавши сокиру та сльозогінний газ.

Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.

Реклама

Реклама

Інцидент стався 11 вересня, у день пам’яті Усікновення глави святого Іоана Предтечі за юліанським календарем. Під час нападу Шиманович двічі вдарив військового по голові, а потім намагався чинити опір поліції.

Протоієрей Андрій Шиманович відомий у православних колах завдяки своєму YouTube-каналу й богословським публікаціям. У 2017 році він перейшов з УПЦ до тоді ще УПЦ КП.

Згодом захистив дисертацію з екзегетики протестантського богослова XX століття Карла Барта. Викладав у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького та служив у храмі при навчальному закладі.

У 2022-2023 роках був кліриком Свято-Миколаївського собору ПЦУ в Кременчуці.

Однак у серпні 2024 року отець Андрій оголосив про рішення повернутися до УПЦ. За його словами, він мав відійти від ПЦУ “як інтелектуально чесна і віруюча людина, для якої не порожнім звуком є такі поняття, як благодать, мораль, справедливість, людяність, богословська традиція та спасіння”.

У ТЦК розповіли, що конфлікт почався з того, що група оповіщення попросила перехожого показати військово-облікові документи, а той відмовився та почав поводитися агресивно.

Після затримання правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, тобто за фактом заподіяння тілесного ушкодження службовій особі. За це може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.