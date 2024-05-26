Кримінал

У Челябінську сталася масова бійка між “вагнерівцями” і місцевою молоддю

26 Травня 2024 20:34
читать на русском →
росіяни
Розбірки зі стріляниною в челябінському дворі. У конфлікті брали участь "вагнерівці" і місцева гопота / Скриншот відео

У Челябінську “вагнерівці” і місцева гопота влаштували масову бійку в Ленінському районі міста. За попередньою інформацією, почалося все з того, що хлопчина зустрів колишню дівчину з новим хлопцем.

Між юнаками сталася бійка. Тоді дівчина зателефонувала своєму батькові – колишньому “вагнерівцю”. Він зібрав товаришів по службі та поїхав на допомогу до доньки. Колишній бойфренд зі свого боку зібрав своїх друзів.

Спочатку “вагнерівці” спробували провчити молодих хлопців. Але потім противник ввів у бій резерви з травматами, внаслідок чого “вагнерівці” були змушені відійти на більш вигідні позиції.

Поліцейські затримали трьох молодих людей, у місті посилення серед співробітників Росгвардії та МВС, пише 74.ру.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Травня 2024 21:03

27-ме травня в Харкові оголошено Днем жалоби
26 Травня 2024 20:15

Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону – Генштаб
26 Травня 2024 19:58

Bloomberg: Росія щосили намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії
26 Травня 2024 19:17

З понеділка по всій Україні повертаються відключення світла
26 Травня 2024 18:05

РФ випускає снаряди втричі швидше, ніж Захід
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки