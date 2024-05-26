У Челябінську сталася масова бійка між “вагнерівцями” і місцевою молоддю

У Челябінську “вагнерівці” і місцева гопота влаштували масову бійку в Ленінському районі міста. За попередньою інформацією, почалося все з того, що хлопчина зустрів колишню дівчину з новим хлопцем.

Між юнаками сталася бійка. Тоді дівчина зателефонувала своєму батькові – колишньому “вагнерівцю”. Він зібрав товаришів по службі та поїхав на допомогу до доньки. Колишній бойфренд зі свого боку зібрав своїх друзів.

Спочатку “вагнерівці” спробували провчити молодих хлопців. Але потім противник ввів у бій резерви з травматами, внаслідок чого “вагнерівці” були змушені відійти на більш вигідні позиції.

Полное видео разборки со стрельбой в челябинском дворе. В конфликте участвовали участники войны и вагнеровцы.



Началось всё с того, что двое парней выстрелили из травмата в военного и его девушку. Он позвал вагнеровцев — «наказать» обидчиков.



Детали: https://t.co/9EhHQmgWky pic.twitter.com/3YKEeC72G4 — Челябинск Будущего (@Chel_Future) May 26, 2024

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