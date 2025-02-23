Суспільство

У Чехії знайшли роботу понад 2000 медпрацівників з України
23 Лютого 2025 12:19
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Ілюстративне фото / Фото Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ілюстративне фото / Фото Ministerstvo zdravotnictví České republiky

З лютого 2022 року, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Чехії, у країні почали працювати 2094 медичні фахівці з України, передає Радіо Прага. Серед них 472 лікарів, 36 стоматологів і 630 медсестер.

Однак частина з них прибула в країну ще до війни, повідомив прес-секретар Міністерства охорони здоров’я Ондржей Якоб.

“Весь процес визнання кваліфікації, навіть якщо кандидат успішно складе всі три частини іспиту з першої спроби, займає від року до півтора року. Це означає, що перші медичні працівники, які подали заявку на визнання кваліфікації, могли отримати його не раніше осені 2023 року», – пояснив прес-секретар.

Держава не відстежує, чи мають кандидати на складання іспитів робочу карту, оскільки вони вже тривалий час перебувають у Чехії, або ж вони отримали візу за програмою тимчасового захисту як біженці, які прибули після лютого 2022 року.

За останні три роки Міністерство охорони здоров’я видало дозвіл на піврічну практику приблизно 700 українським лікарям, більшість з яких працювали в мережі лікарень Обласної організації охорони здоров’я, що обслуговує Устецький край. За останній рік їхня кількість збільшилася на 250.

З лютого 2022 року в Чехії почали працювати 1586 медичних фахівців без лікарського диплома. Після складання кваліфікаційного іспиту нові дозволи отримали 668 із них: 115 – 2022 року, 180 – 2023 року і 370 – минулого року.


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