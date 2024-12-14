У Чехії пенсійний вік підвищили до 67 років

Пенсійний вік у Чехії буде поступово збільшуватися понад поточні 65 років, додаючи по одному місяцю щорічно, поки не досягне позначки в 67 років. Законопроект про пенсійну реформу підписав президент країни Петр Павел, передає Радіо Прага з посиланням на адміністрацію президента.

З 2026 року протягом 10 років нарахування нових пенсій відбуватиметься за скороченою схемою: щорічно під час розрахунку майбутніх виплат враховуватиметься дедалі менша частина заробітку.

Як стверджує чеський уряд, реформа спрямована на те, щоб забезпечити фінансову стійкість пенсійної системи для нинішніх 30-40-річних і майбутніх поколінь.

Правляча коаліція попереджає, що без змін дефіцит пенсійного фонду до середини століття може сягнути 5% ВВП, що еквівалентно близько 350 мільярдам крон.

Проти реформи виступають опозиційні партії та профспілки. Представники ANO і SPD заявляють, що в разі приходу до влади скасують найбільш непопулярні положення нового закону про пенсії.