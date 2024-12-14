Економіка

У Чехії пенсійний вік підвищили до 67 років
14 Грудня 2024 15:11
читать на русском →
пенсія, чехія
Ілюстративне фото / Фото Adobe Stock

Пенсійний вік у Чехії буде поступово збільшуватися понад поточні 65 років, додаючи по одному місяцю щорічно, поки не досягне позначки в 67 років. Законопроект про пенсійну реформу підписав президент країни Петр Павел, передає Радіо Прага з посиланням на адміністрацію президента.

З 2026 року протягом 10 років нарахування нових пенсій відбуватиметься за скороченою схемою: щорічно під час розрахунку майбутніх виплат враховуватиметься дедалі менша частина заробітку.

Як стверджує чеський уряд, реформа спрямована на те, щоб забезпечити фінансову стійкість пенсійної системи для нинішніх 30-40-річних і майбутніх поколінь.

Правляча коаліція попереджає, що без змін дефіцит пенсійного фонду до середини століття може сягнути 5% ВВП, що еквівалентно близько 350 мільярдам крон.

Проти реформи виступають опозиційні партії та профспілки. Представники ANO і SPD заявляють, що в разі приходу до влади скасують найбільш непопулярні положення нового закону про пенсії.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Грудня 2024 18:45

DeepState: Гарнізон ЗСУ в Макарівці ризикує потрапити в оточення, ворог просувається вглиб Курахового
14 Грудня 2024 18:26

Загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації
14 Грудня 2024 18:06

У Дніпрі стався вибух: загинула людина, поранено двох поліцейських
14 Грудня 2024 17:33

Зеленський повідомив про застосування Росією солдатів з Північної Кореї на фронті
14 Грудня 2024 16:40

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: ситуація на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки