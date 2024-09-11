Суспільство

У Бєлгородській області Росії зійшов із рейок вантажний потяг
11 Вересня 2024 11:15
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рф, Бєлгород
Фото: Рос ЗМІ

Увечері 10 вересня у Бєлгородській області РФ внаслідок вибуху на залізничних коліях зійшов з рейок вантажний потяг. Відкрито кримінальну справу про теракт.

Про це повыдомляє Телеграм-канал «База».

За його даними, вибух стався на перегоні Волоконівка – Новий Оскол. За словами джерел видання, вантажний потяг, що прямував з Батайська до Старого Осколу, наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейкою. Внаслідок вибуху із колій зійшли електровоз та близько 10 вагонів (загалом у потязіх було 58). Видання стверджує, що вагони були порожні, та за попередніми даними постраждалих немає.

Водночас губернатор російського регіону Вячеслав Гладков заявив, що аварія сталася внаслідок «незаконного втручання в роботу залізничного транспорту», не уточнивши деталей.  

Через НП скасований рух кількох електричок. Також кілька пасажирських поїздів направили в об’їзд. На місці працюють спецслужби. Наразі вони обстежують залізничне полотно на наявність інших вибухових пристроїв.Слідчий комітет Росії відкрив провадження за статтею про терористичний акт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди.


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