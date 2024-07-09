Суспільство

У Бєлгороді вночі лунали вибухи
9 Липня 2024 07:07
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Бєлгород, вибухи
Наслідки атаки / Telegram

У Бєлгороді пролунало кілька вибухів у ніч на вівторок .

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram, російське пропагандиське видання “РИА Новости“, Astra.

За даними російської влади, у Бєлгороді нібито були пошкоджені кілька приватних будинків.

Карети швидкої допомоги стоять по всьому місту.

Також відомо про роботу ППО над Шебекіно Бєлгородської області.

Гладков, який приїхав на місце влучання у Бєлгороді, під час спілкування з місцевими жителями заявив, що ситуація з обстрілами не покращується і закликав відправляти дітей до літніх таборів.


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