У Бєлгороді вночі лунали вибухи

У Бєлгороді пролунало кілька вибухів у ніч на вівторок .

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram, російське пропагандиське видання “РИА Новости“, Astra.

За даними російської влади, у Бєлгороді нібито були пошкоджені кілька приватних будинків.

Карети швидкої допомоги стоять по всьому місту.

Також відомо про роботу ППО над Шебекіно Бєлгородської області.

Гладков, який приїхав на місце влучання у Бєлгороді, під час спілкування з місцевими жителями заявив, що ситуація з обстрілами не покращується і закликав відправляти дітей до літніх таборів.