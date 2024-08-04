Від місцевих мешканців Бєлгороду стало відомо, що в місті збільшилась кількість воєнної техніки неросійського виробництва, повідомляє ОТУ “Харків”.

Також збільшилась кількість військових – іноземців, зокрема, африканської та середньоазійської зовнішності. Форма іноземців дещо відрізняється від російських військових як по фасону, так і по кольору.

“Можливо, серед іноземців присутня частина іноземних студентів бєлгородських вишів (починаючи з третього курсу) – вихідців із африканського континенту. Їм пропонуються грошові виплати і, за бажанням, швидке отримання російського громадянства. У разі відмови іноземцям погрожують переїздом до віддалених російських регіонів чи, взагалі, депортацією із країни”, – йдеться у повідомленні оперативно тактичного угрупування в Telegram.

Брати участь в бойових діях на Харківському напрямку іноземці, переважно, відмовляються, стверджують наші військові. Також відмічаються непоодинокі випадки конфліктів між ним та російськими військовослужбовцями на релігійному, расовому та етнічному підгрунті.