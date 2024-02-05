Суспільство

У британського монарха виявили рак

5 Лютого 2024 20:37
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чарльз, британія
Король Британії Чарльз ІІІ / AFP

У 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.

Про це пише УП з посиланням на Букінгемський палац.

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через “окрему проблему” під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

“Сьогодні Його Величність розпочав регулярний курс лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов’язків, пов’язаних із публічною діяльністю. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційною роботою, як зазвичай”, – додали в Букінгемському палаці.

Там не розкрили подробиць діагнозу, але наголосили, що Чарльз ІІІ позитивно налаштований щодо лікування “і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обов’язків”.

“Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям, і сподіваючись, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі”, – йдеться в повідомленні.


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