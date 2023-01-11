Політика

У британській розвідці вважають знаковим призначення Герасимова командувачем “сво”

11 Січня 2023 22:07
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розвідка британії

Сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що командувачем “спеціальної військової операції” в Україні стане голова російських збройних сил, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов. Це важлива зміна у підході російського диктатора Володимира Путіна до управління війною, вважають у Міністерстві оборони Великобританії.

У відомстві зазначають, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій знаходиться Росія, і ясним визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.

“Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням здебільшо російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у спільноті за його підтримку більш реалістичного підходу. В даний час, бувши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшилися.


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