У британській розвідці оцінили ймовірність прориву росіян на напрямку Куп’янськ-Лиман

У британській розвідці назвали малоймовірною можливість значного оперативного прориву російських військ на напрямку Куп’янськ-Лиман, де за останні два тижні спостерігається значне посилення наступальної активності окупантів.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у середу, 18 жовтня.

У звіті зазначається, що російські обстріли на напрямку посилилися, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії РФ атакували, але мали лише обмежений успіх.

Розвідники зазначають, що дуже ймовірно, що ці зусилля росіян є частиною поточного наступу, який ведеться ними на кількох напрямках на сході України.

За даними звіту, ціллю Сухопутних військ РФ на напрямку Куп’янськ-Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

Попри те, що за останні місяці Сухопутні війська РФ нарощували боєздатність на напрямку Куп’янськ-Лиман, українські сили зберігають там значну оборонну присутність.