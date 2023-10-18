Суспільство

У британській розвідці оцінили ймовірність прориву росіян на напрямку Куп’янськ-Лиман

18 Жовтня 2023 09:27
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війна

У британській розвідці назвали малоймовірною можливість значного оперативного прориву російських військ на напрямку Куп’янськ-Лиман, де за останні два тижні спостерігається значне посилення наступальної активності окупантів.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у середу, 18 жовтня.

У звіті зазначається, що російські обстріли на напрямку посилилися, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії РФ атакували, але мали лише обмежений успіх.

Розвідники зазначають, що дуже ймовірно, що ці зусилля росіян є частиною поточного наступу, який ведеться ними на кількох напрямках на сході України.

За даними звіту, ціллю Сухопутних військ РФ на напрямку Куп’янськ-Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

Попри те, що за останні місяці Сухопутні війська РФ нарощували боєздатність на напрямку Куп’янськ-Лиман, українські сили зберігають там значну оборонну присутність.


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