Суспільство

У Британії показали перші монети із портретом короля Чарльза III

30 Вересня 2022 08:34
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монета

Британський Королівський монетний двір показав перші дві монети із зображенням нового короля Чарльза III. Монета 50 пенсів з портретом монарха надійде в обіг протягом наступних кількох тижнів, а ще одна, пам’ятна (вартістю 5 фунтів), буде з понеділка доступна для колекціонерів.

Портрет Чарльза III, який тепер використовуватиметься для всіх нових британських монет, створив скульптор Мартін Дженнінгс. Зображення було схвалено монархом, який, як повідомляється, залишився особливо задоволений його подібністю з оригіналом.

Це перша монета, виготовлена ​​Дженнінгсом, проте він був автором багатьох відомих у Британії скульптур, у тому числі пам’ятника поетові Джону Бетчеману – він встановлений на вокзалі Сент-Панкрас у Лондоні.

При роботі над монетою скульптор використав фотографії, тож королю не довелося особисто позувати для цього твору.

“Це найменша за розміром моя робота, але для мене велика честь, що її побачать – і зможуть взяти в руки – безліч людей по всьому світу протягом багатьох століть”, – сказав Дженнінгс.


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