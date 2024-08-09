Суспільство

У Бразилії зазнав аварії пасажирський літак (відео)
9 Серпня 2024 20:46
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У Бразилії зазнав аварії пасажирський літак. На борту перебували 58 пасажирів і чотири члени екіпажу. Про це повідомляє портал G1.

За даними авіакомпанії Voepass Linhas Aereas, аварії зазнав турбогвинтовий пасажирський літак ATR-72.

Зазначається, що прилеглі лікарні мобілізують своїх співробітників. На місці події працює пожежна охорона і військова поліція.


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