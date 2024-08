У Бразилії зазнав аварії пасажирський літак (відео)

У Бразилії зазнав аварії пасажирський літак. На борту перебували 58 пасажирів і чотири члени екіпажу. Про це повідомляє портал G1.

За даними авіакомпанії Voepass Linhas Aereas, аварії зазнав турбогвинтовий пасажирський літак ATR-72.

Зазначається, що прилеглі лікарні мобілізують своїх співробітників. На місці події працює пожежна охорона і військова поліція.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q