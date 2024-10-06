Суспільство

У бою під Харковом загинув Ільдар Дадін, ім’ям якого названо статтю в російському КК
6 Жовтня 2024 10:23
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росіяни
Ільдар Дадін загинув у бою під Харковом. Він провів у російській в'язниці три роки як перший засуджений за статтею про неодноразове порушення порядку проведення мітингів / Фото з соцмереж

Під Харковом, імовірно, загинув Ільдар Дадін, який воював за ЗСУ, іменем якого в Росії називають статтю про «неодноразове порушення порядку проведення мітингів».

Про загибель Дадіна повідомила журналістка Ксенія Ларіна. За її словами, про це їй розповів колишній віце-президент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який воює на боці ЗСУ, посилаючись на однополчанина Дадіна. Інших підтверджень наразі немає.

У 2015 році Дадін став першим засудженим у РФ за кримінальною статтею про «неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу». Активіст отримав три роки колонії, і статтю почали називати «дадінською».

Після звільнення Дадін продовжував брати участь у мітингах, а в березні 2022 року емігрував до Польщі. У червні 2023 року Дадін вирішив воювати на боці ЗСУ і вступив у «Сибірський батальйон».


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У бою під Харковом загинув Ільдар Дадін, ім’ям якого названо статтю в російському КК
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